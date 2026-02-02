Torino vive ancora sulle ferite di un passato movimentato. Dalle lotte operaie alle contestazioni contro la Tav, la città si confronta con un passato di proteste e tensioni che non si sono mai completamente spente. Mentre la borghesia preferisce restare in silenzio, i movimenti sociali e le organizzazioni radicali continuano a far sentire la loro voce, creando un quadro di conflitti ancora aperti.

Torino, 2 febbraio 2026 – Dalla Resistenza alle lotte operaie, dalle Brigate Rosse agli scontri sulla Tav fino alla mobilitazione dei centri sociali come Askatasuna. Torino ha sempre avuto un cuore che batte sulle strade, un’irrequietezza civile facile allo sbando. Nessuno è rimasto sorpreso dalla nuova guerriglia di sabato al calare del buio. A meravigliare semmai è il bilancio rincuorante della giornata, c’era chi si aspettava una nuova Genova 2001. Torino, corteo per Askatasuna: blindato della polizia dato alle fiamme Sorprendenti sono invece le parole di Lucia Musti, procuratore generale del Piemonte, all’apertura dell’anno giudiziario: “C’è un’area grigia di matrice colta e borghese che rispetto alle violenze degli antagonisti nutre un atteggiamento di benevola tolleranza». 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Torino tra ferite e connivenze: dalle lotte operaie alle Br ai No Tav. Il caos nel silenzio della borghesia

Approfondimenti su Torino Lotte

La band P38, nota per i testi provocatori e le tematiche violente che richiamano le Brigate Rosse e il terrorismo degli Anni di Piombo, è stata recentemente assolta dalle accuse legali.

Un incidente frontale tra due automobili ha causato feriti e disagi sulla strada di Provagli d’Iseo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Torino Lotte

Argomenti discussi: Torino tra ferite e connivenze: dalle lotte operaie alle Br ai No Tav. Il caos nel silenzio della borghesia; Corteo per Askatasuna. Dimesso l'agente picchiato. Arrestato uno dei presunti aggressori, ha 22 anni - Video - Askatasuna: trent’anni di barricate, tra lotte sociali e inchieste giudiziarie; Donna ferita con pistola sparachiodi nel torinese, arrestato il figlio; Gli scontri a Torino durante il corteo per l’Askatasuna.

Torino, attacco allo Stato al corteo di Askatasuna: martellate sulla polizia, decine di feriti tra gli agentiUn agente preso a martellate, bombe carta, incendi che hanno coinvolto persino due blindati della polizia, cassonetti usati come scudo e cartelli stradali come armi. Così un pezzo ... ilmessaggero.it

Corteo Askatasuna a Torino, Meloni visita i poliziotti feriti in ospedale: almeno due arresti e tre denunceLa premier Giorgia Meloni visita gli agenti feriti negli scontri del corteo Askatasuna a Torino: due arresti e tre denunce confermate. notizie.it

Bacino rotto, costole fratturate, contusioni e ferite. È il tremendo referto medico del poliziotto di 29 anni aggredito ieri a Torino, preso a calci e colpito a martellate da delinquenti. A lui e a tutte le donne e gli uomini delle forze dell’ordine va la nostra piena vicina - facebook.com facebook

Dispiacere per il poliziotto e colleghi feriti a Torino.. Le ferite fisiche fanno male ma penso a quelle dell’anima.. Un giovane padre che lavora per 1300 euro al mese e che deve rischiare la vita per dei vigliacchissimi.. Dispiace anche per la città di Torino offesa x.com