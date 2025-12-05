Incidente a Piangipane | una donna perde la vita e due persone restano ferite
Lo scontro e l'auto in fiamme. Una tragica mattinata quella di venerdì 5 dicembre nei pressi di Piangipane, alle porte di Ravenna. Nell'incidente sono rimaste coinvolte tre auto, causando la morte di una donna di 58 anni, Nina Cristian, operatrice sanitaria di origine romena, e il ferimento di altre due persone. L'impatto è avvenuto poco dopo le 8 in via Canala. Secondo una prima ricostruzione, una Bmw e una Mg si sarebbero scontrate frontalmente in una curva, probabilmente per un'invasione di corsia, tamponando poi una terza vettura. Subito dopo l'urto, due delle auto hanno preso fuoco.
