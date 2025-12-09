Trasporti Rossetti Ferrovienord | Info point cantieri è contatto diretto con pubblico
Milano, 9 dic.(Adnkronos) - “Abbiamo voluto fortemente istituire questo Infopoint proprio nella stazione Cadorna, nel cuore di Ferrovienord, per offrire un contatto diretto con gli utenti. Ferrovienord è infatti molto impegnata in numerosi cantieri, anche di grande importanza, ed è quindi fondamentale fornire un punto di riferimento dove i cittadini possano rivolgersi, sia per segnalazioni, sia semplicemente per informazioni sulla durata o sull'entità dei lavori”. Così il presidente di Ferrovienord, Pier Antonio Rossetti, all'inaugurazione, oggi alla stazione di Milano Cadorna, dell'Info point Cantieri della società del Gruppo Fnm. 🔗 Leggi su Iltempo.it
