Milano, 9 dic.(Adnkronos) - “Abbiamo voluto fortemente istituire questo Infopoint proprio nella stazione Cadorna, nel cuore di Ferrovienord, per offrire un contatto diretto con gli utenti. Ferrovienord è infatti molto impegnata in numerosi cantieri, anche di grande importanza, ed è quindi fondamentale fornire un punto di riferimento dove i cittadini possano rivolgersi, sia per segnalazioni, sia semplicemente per informazioni sulla durata o sull'entità dei lavori”. Così il presidente di Ferrovienord, Pier Antonio Rossetti, all'inaugurazione, oggi alla stazione di Milano Cadorna, dell'Info point Cantieri della società del Gruppo Fnm. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trasporti, Rossetti (Ferrovienord): "Info point cantieri è contatto diretto con pubblico"