Roma incontra i sostenitori sul litorale e rilancia | Impegno e presenza per i prossimi impegni elettorali

Luigi Roma, candidato alle recenti elezioni regionali per Fratelli d’Italia, ha convocato i sostenitori sul litorale di Parete per un incontro di inizio anno. L’obiettivo è rafforzare l’impegno politico e condividere gli obiettivi futuri sul territorio casertano. L’appuntamento rappresenta un momento di confronto e di presenza, fondamentale per continuare a lavorare insieme nel percorso politico di prossima attività elettorale.

