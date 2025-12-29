Roma incontra i sostenitori sul litorale e rilancia | Impegno e presenza per i prossimi impegni elettorali
Luigi Roma, candidato alle recenti elezioni regionali per Fratelli d’Italia, ha convocato i sostenitori sul litorale di Parete per un incontro di inizio anno. L’obiettivo è rafforzare l’impegno politico e condividere gli obiettivi futuri sul territorio casertano. L’appuntamento rappresenta un momento di confronto e di presenza, fondamentale per continuare a lavorare insieme nel percorso politico di prossima attività elettorale.
L’avvocato di Parete, Luigi Roma, candidato alle ultime elezioni regionali per Fratelli d’Italia, ha annunciato un incontro con i propri sostenitori per brindare al nuovo anno e rilanciare l’impegno politico sul territorio casertano.L’appuntamento è fissato per martedì 30 dicembre alle ore 10:30. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Fratelli d’Italia, Roma incontra i sostenitori per lanciare campagna per la provincia.
