Marcus Gronholm presenta la Chevrolet Sonic

Tuttorally.news | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marcus Gronholm, due volte campione del mondo rally, torna alle competizioni presentando la Chevrolet Sonic, sviluppata negli Stati Uniti secondo il regolamento ARC2. L'evento, tenutosi a Indianapolis, ha attirato l'attenzione degli appassionati, segnando un nuovo capitolo nel mondo rally con una vettura che rappresenta la risposta americana alle Rally2.

