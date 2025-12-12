Marcus Gronholm presenta la Chevrolet Sonic

Marcus Gronholm, due volte campione del mondo rally, torna alle competizioni presentando la Chevrolet Sonic, sviluppata negli Stati Uniti secondo il regolamento ARC2. L'evento, tenutosi a Indianapolis, ha attirato l'attenzione degli appassionati, segnando un nuovo capitolo nel mondo rally con una vettura che rappresenta la risposta americana alle Rally2.

