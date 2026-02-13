Incubo usura | famiglia perseguitata Auto incendiate e minacce di morte I carabinieri arrestano un 53enne

Un 53enne ucraino, accusato di aver incendiato due auto e minacciato di morte una famiglia di Riccione, è stato arrestato questa mattina dai carabinieri della compagnia locale. La polizia ha scoperto che l’uomo aveva preso di mira la famiglia per estorcere denaro, sfruttando il suo ruolo di usura. Durante le indagini, gli agenti hanno trovato prove che collegano il sospettato agli incendi e alle minacce, oltre a testimonianze che avvalorano il suo comportamento intimidatorio.

Un 53enne ucraino è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Riccione con l'accusa di estorsione, usura e incendio doloso. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, da mesi avrebbe tenuto sotto pressione una famiglia di connazionali residente tra Rimini e la Valconca, fra minacce di morte, auto bruciata e richieste di denaro sempre più pesanti. Tutto nasce da un presunto "prestito" di 40mila euro concesso nel 2024 a un 56enne, anch'egli dell'Est Europa, residente nel Riminese. Soldi che la famiglia sostiene di aver restituito interamente, versando in meno di un anno circa 46mila euro tra contanti e bonifici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incubo usura: famiglia perseguitata. Auto incendiate e minacce di morte. I carabinieri arrestano un 53enne