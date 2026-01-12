Quarto incontro pubblico sul referendum giustizia | appuntamento il 16 gennaio

L’APS De Amicitia invita alla discussione pubblica sul referendum giustizia, prevista per il 16 gennaio. L’incontro offrirà un approfondimento sulle modifiche all’ordinamento giudiziario e sulla creazione della Corte disciplinare, coinvolgendo esperti e giuristi. Un’occasione per comprendere meglio i temi in votazione e le implicazioni per il sistema giudiziario italiano. La partecipazione è aperta a tutti coloro interessati a conoscere più da vicino le novità legislative.

APS De Amicitia organizza un dibattito sulle modifiche all’ordinamento giudiziario e sull’istituzione della Corte disciplinare con esperti e giuristi. Un evento per capire la riforma. L’ Associazione di Promozione Sociale De Amicitia organizza un incontro pubblico di approfondimento sul referendum per le modifiche all’ordinamento giudiziario e l’istituzione della Corte disciplinare. L’appuntamento è fissato per venerdì 16 gennaio 2026 alle ore 18:00 presso la sede di Via Santa Maria n. 80, Quarto (NA). I temi al centro del dibattito. La riforma costituzionale in discussione prevede: Due Consigli Superiori della Magistratura (uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri);. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Quarto, incontro pubblico sul referendum giustizia: appuntamento il 16 gennaio Leggi anche: Referendum sulla Giustizia, Anpi: "A Rimini un incontro pubblico per difendere Costituzione e Stato di diritto" Leggi anche: Giustizia: domani l'incontro di Avs sul referendum costituzionale Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Referendum, slogan distinti per dire No: il tour di Forza Italia per il garantismo; Riforma della Giustizia, via libera al ddl Nordio. Meloni: «Traguardo storico, ora parola ai cittadini». Marina Berlusconi: vittoria di papà. Incontro pubblico di approfondimento sul referendum della giustizia - Il Movimento 5 Stelle toscano organizza un incontro pubblico per informare i cittadini dei rischi della riforma della giustizia, analizzare l’importanza e l’urgenza del referendum e offrire informazio ... nove.firenze.it

ANPI Rimini: “Referendum sulla giustizia, un incontro pubblico per difendere Costituzione e Stato di Diritto” - ANPI Sezione di Rimini e Coordinamento Democrazia Costituzionale Rimini promuovono un incontro pubblico d’informazione e organizzativo in vista del Referendum ... chiamamicitta.it

Referendum 8 - 9 giugno: cosa succede se passa il sì al quarto quesito, scheda rosso rubino - Ecco in dettaglio cosa prevede il quarto quesito e cosa succede se passa il sì Domenica 8 e lunedì 9 giugno i cittadini italiani ... it.euronews.com

Siamo arrivati al quarto incontro della nostra rassegna e se pensate che il sassofono sia solo jazz, preparatevi a cambiare idea! Mercoledì 14 gennaio, vi portiamo alla scoperta dell'anima camaleontica dell' Orchestra Arc en Ciel Ensemble. Il nostro settetto di - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.