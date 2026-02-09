Rifiuti abbandonati in piazza Battisti un regolamento contro il degrado post laurea | Festeggiamenti ecosostenibili

Dopo le recenti segnalazioni di rifiuti abbandonati in piazza Battisti, il Comune ha deciso di intervenire con un nuovo regolamento contro il degrado. L’obiettivo è fare in modo che le celebrazioni post laurea siano più ecologiche e rispettose dell’ambiente. Per questo, vengono promosse feste ecosostenibili e si invita a ridurre l’uso di plastica e altri materiali inquinanti. L’intento è trasformare i momenti di festa in occasioni di educazione e sensibilizzazione, invitando tutti a mantenere pulito lo spazio pubblico anche dopo aver celebrato.

Ridurre l'impatto ambientale dei festeggiamenti legati alle sedute di laurea e trasformare un momento di festa in un’occasione concreta di educazione e rispetto dello spazio pubblico. È stato questo il tema dell'incontro che si è tenuto nel Salone degli Affreschi con il Rettore Roberto Bellotti.🔗 Leggi su Baritoday.it Approfondimenti su Piazza Battisti Scene di degrado post laurea: la zona dell'Ateneo invasa da coriandoli e rifiuti Rifiuti abbandonati, forlivesi in prima linea contro il degrado: oltre 800 segnalazioni sull'app Rilfedeur Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Piazza Battisti Argomenti discussi: Rifiuti abbandonati; Rifiuti abbandonati in città, ecco piazza Ruggero Settimo; Rifiuti abbandonati in via Palazzaccio, tra gli zozzoni anche organizzazioni insospettabili; SAN CIPRIANO D’AVERSA: RIFIUTI ABBANDONATI IN AREA AGRICOLA: SCATTANO SEQUESTRI E DENUNCE DEI CARABINIERI. Rifiuti abbandonati in piazza Battisti, un regolamento contro il degrado post laurea: Festeggiamenti ecosostenibiliL'Università di Bari sta lavorando, in collaborazione con l'organizzazione Plastic Free, a un vademecum di azioni che riducano l'impatto ambientale delle celebrazioni effettuate all'esterno del polo a ... baritoday.it Mangiano McDonald’s e lasciano uno schifo in strada: l’ennesimo caso a Latina. Una lettrice: Questa piazza è vostraAncora rifiuti abbandonati, ancora incuria negli spazi pubblici. Questa volta accade in piazza Ilaria Alpi a Latina, dove alcuni ragazzi, ... latinapress.it TeleRama. . Cumuli di rifiuti abbandonati lungo la strada comunale e anche nelle aree verdi dei Giardini di Atena a Merine di Lizzanello, una situazione che si ripete puntualmente. I residenti sono esasperati e chiedono che finalmente vengano attivate teleca facebook Rifiuti abbandonati, il sindaco di Chiari contro gli «sporchignoni» x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.