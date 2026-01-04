Degrado e inciviltà in piazza Giancamillo Gloriosi | urgono pattuglie

In piazza Giancamillo Gloriosi, a Torrione, si registrano episodi di degrado e comportamenti incivili, tra panchine danneggiate, scooter che sfrecciano e schiamazzi notturni. La situazione richiede interventi tempestivi per garantire sicurezza e decoro all’area pubblica. È urgente rafforzare la presenza delle pattuglie per tutelare i cittadini e preservare il decoro del quartiere.

Panchine danneggiate, scooter che sfrecciano a tutto rischio dei passanti e schiamazzi notturni: purtroppo, questo il quadro di piazza Giancamillo Gloriosi, a Torrione. Nonostante le segnalazioni da parte dei residenti, infatti, gruppo di vandali e incivili continuano a trasformare l'area in una. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

