Degrado e inciviltà in piazza Giancamillo Gloriosi | urgono pattuglie
In piazza Giancamillo Gloriosi, a Torrione, si registrano episodi di degrado e comportamenti incivili, tra panchine danneggiate, scooter che sfrecciano e schiamazzi notturni. La situazione richiede interventi tempestivi per garantire sicurezza e decoro all’area pubblica. È urgente rafforzare la presenza delle pattuglie per tutelare i cittadini e preservare il decoro del quartiere.
Panchine danneggiate, scooter che sfrecciano a tutto rischio dei passanti e schiamazzi notturni: purtroppo, questo il quadro di piazza Giancamillo Gloriosi, a Torrione. Nonostante le segnalazioni da parte dei residenti, infatti, gruppo di vandali e incivili continuano a trasformare l'area in una. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
