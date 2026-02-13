Incidente tra auto e modo | 61 in ospedale

Un uomo di 61 anni è finito in ospedale dopo uno scontro tra la sua moto e un'auto avvenuto poco dopo le 13.30. La causa dello scontro sembra essere stata una manovra azzardata, secondo i primi rilievi delle forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno trasportato il motociclista in codice giallo. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi.

Poco dopo le 13.30 di oggi, un motociclista di 61 anni è finito in ospedale a seguito di un incidente stradale, le cui indagini sono ancora in corso. Il sinistro è avvenuto a Brugherio in via dei Mille, tra una Kia guidata da un 57enne residente nel comune e una moto alla cui guida c’era un 61enne residente a Luino. A seguito del sinistro, l’intervento dei soccorsi è stato immediato: sul posto assise ai carabinieri e agli agenti della polizia locale di Brugherio, sono sopraggiunti i sanitari del 118 con un’ambulanza in codice giallo di Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenza. Le condizioni del 61 sono fortunatamente apparse meno gravi di quello che inizialmente si pensava ed è stato trasferito in codice verde all’ospedale di Cernusco, a causa di diverse lesioni riportate a seguito della caduta.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Una donna di 61 anni è rimasta ferita in un incidente tra auto e bici avvenuto oggi a Monticelli Terme.

Nella zona tra Camaldoli e la Zona Ospedaliera, in via Sant'Ignazio di Loyola, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto più veicoli.

Incidente tra due furgoni e un'auto in largo Jurse: tre feritiIn via Pieragostini è stato installato temporaneamente un senso unico alternato per permettere l’intervento del carro attrezzi ... primocanale.it

Corso Europa, incidente all'incrocio tra un'auto e un'ambulanza in emergenzaUn impatto violentissimo che ha scaraventato la macchina contro i pali bianchi e rossi che delimitano il marciapiede e ha lasciato entrambi i veicoli distrutti ... primocanale.it

Incidente stradale nel primo pomeriggio di venerdì 13 febbraio sulla SS7, in direzione Taranto, nei pressi del bivio per Montemesola e il quartiere Paolo VI. Coinvolte due autovetture, una Fiat Croma, guidata da un uomo, e una Seat Ibiza, con a bordo due don - facebook.com facebook