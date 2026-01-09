Vomero scontro tra auto feriti in ospedale | incidente stradale tra Camaldoli e Zona Ospedaliera

Nella zona tra Camaldoli e la Zona Ospedaliera, in via Sant'Ignazio di Loyola, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto più veicoli. Sul posto sono intervenuti la polizia locale e il personale del 118, che ha soccorso i feriti e condotto alcuni in ospedale. L’incidente ha causato disagi al traffico nella zona tra il Vomero e le municipalità limitrofe.

"Carissimo Deputato, ore 9 del mattino, al Vomero, pullman regolarmente bloccato a causa delle auto in doppia fila. Via Luca Giordano e via Scarlatti sono ormai diventate terra di nessuno. Le operazioni di carico e scarico avvengono a qualsiasi ora e con sos - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.