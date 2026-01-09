Vomero scontro tra auto feriti in ospedale | incidente stradale tra Camaldoli e Zona Ospedaliera
Nella zona tra Camaldoli e la Zona Ospedaliera, in via Sant'Ignazio di Loyola, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto più veicoli. Sul posto sono intervenuti la polizia locale e il personale del 118, che ha soccorso i feriti e condotto alcuni in ospedale. L’incidente ha causato disagi al traffico nella zona tra il Vomero e le municipalità limitrofe.
Incidente in via Sant'Ignazio di Loyola, tra la V e la VIII Municipalità. Intervengono polizia locale e 118.
