Monticelli Terme scontro tra auto e bici | donna di 61 anni in ospedale

Una donna di 61 anni è rimasta ferita in un incidente tra auto e bici avvenuto oggi a Monticelli Terme. La collisione si è verificata alle 13.30 lungo la strada provinciale 18, vicino a Pilastrello, e ha coinvolto un’automobile e una ciclista che stava pedalando. La donna è stata soccorsa sul posto e trasportata in ospedale per le ferite riportate. L’incidente ha creato momenti di tensione e preoccupazione tra i residenti della zona.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 13.30 sulla Strada Provinciale per Pilastrello Momenti di paura oggi, alle 13.30, lungo la provinciale 18 per Pilastrello, dove si è verificato uno scontro tra un'auto e una bicicletta. La vittima, una donna di 61 anni, è stata soccorsa dal personale sanitario e trasportata al Pronto Soccorso di Parma con ferite di media gravità. Secondo le prime informazioni, la situazione non sarebbe grave, ma i dettagli sull'accaduto sono ancora al vaglio delle autorità. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la viabilità e ricostruire la dinamica dell'incidente.