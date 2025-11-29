Incidente sulla Braccianese perde il controllo dell' auto e finisce fuori strada | morto 23enne

Incidente mortale a Roma, vittima un ragazzo di 23 anni. Il giovane, secondo quanto appreso, ha perso il controllo della sua Lancia Y ed è finito fuori strada. La tragedia è avvenuta questa mattina, intorno alle 4:30, in via Braccianese, tra il chilometro 12,100 e il chilometro 12,500. 🔗 Leggi su Romatoday.it

