Incidente stradale sulla Pontina, nella giornata di oggi 25 dicembre. A causa di un tamponamento che ha coinvolto quattro veicoli, infatti, è al momento chiusa la carreggiata in direzione Roma al km 18. È stata istituita una temporanea deviazione con uscita obbligatoria allo svincolo di Castel di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

© Romatoday.it - Incidente sulla Pontina, scontro tra quattro veicoli e traffico in tilt

Leggi anche: Incidente sulla Pontina: scontro tra quattro camion, strada chiusa e traffico in tilt

Leggi anche: Incidente sulla Pontina: maxi tamponamento tra quattro tir, code chilometriche e traffico bloccato

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Incidente sulla Pontina: maxi tamponamento tra quattro tir, code chilometriche e traffico bloccato; Incidente sulla Pontina: scontro tra quattro camion, strada chiusa e traffico in tilt; Maxi incidente sulla Pontina: strada chiusa e macchina dei soccorsi per lo scontro tra quattro Tir (FOTO e VIDEO); Incidente sulla Pontina: maxi tamponamento fra quattro tir, traffico bloccato.

Incidente sulla Pontina: scontro tra quattro camion, strada chiusa e traffico in tilt - La strada statale 148 Pontina è stata chiusa temporaneamente al traffico in direzione Roma, all’altezza del chilometro 23, a causa di un grave incidente stradale avvenuto nella zona di Castel Romano. fanpage.it