Roma incidente sul lungotevere | morto motociclista di 64 anni

Nel primo pomeriggio di domenica, un grave incidente si è verificato sul Lungotevere Flaminio a Roma, causando la morte di un motociclista di 64 anni. L’incidente, avvenuto poco prima delle 16 all’altezza del civico 30, ha suscitato grande sgomento tra i cittadini e le autorità locali.

Tragedia nel pomeriggio di domenica a Roma, sul Lungotevere Flaminio. Un grave incidente stradale si è verificato poco prima delle 16, all’altezza del civico 30.A perdere la vita è stato un motociclista italiano di 64 anni, alla guida di uno Yamaha TMax. Nonostante l’intervento tempestivo dei. Romatoday.it

roma incidente lungotevere mortoIn scooter contro lo spartitraffico, centauro muore sul Lungotevere Flaminio - La Capitale continua a contare i morti sulle strade, con gli ultimi giorni del 2025 che si stanno rivelando drammatici. leggo.it

roma incidente lungotevere mortoIncidente mortale sul Lungotevere: scooterista 60enne muore schiantandosi contro lo spartitraffico a Roma - Un Drammatico incidente mortale ha segnato il pomeriggio di domenica 14 dicembre 2025 sul lungotevere Flaminio. msn.com