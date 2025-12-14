Roma incidente sul lungotevere | morto motociclista di 64 anni

Nel primo pomeriggio di domenica, un grave incidente si è verificato sul Lungotevere Flaminio a Roma, causando la morte di un motociclista di 64 anni. L’incidente, avvenuto poco prima delle 16 all’altezza del civico 30, ha suscitato grande sgomento tra i cittadini e le autorità locali.

© Romatoday.it - Roma, incidente sul lungotevere: morto motociclista di 64 anni Tragedia nel pomeriggio di domenica a Roma, sul Lungotevere Flaminio. Un grave incidente stradale si è verificato poco prima delle 16, all’altezza del civico 30.A perdere la vita è stato un motociclista italiano di 64 anni, alla guida di uno Yamaha TMax. Nonostante l’intervento tempestivo dei. Romatoday.it In scooter contro lo spartitraffico, centauro muore sul Lungotevere Flaminio - La Capitale continua a contare i morti sulle strade, con gli ultimi giorni del 2025 che si stanno rivelando drammatici. leggo.it

Incidente mortale sul Lungotevere: scooterista 60enne muore schiantandosi contro lo spartitraffico a Roma - Un Drammatico incidente mortale ha segnato il pomeriggio di domenica 14 dicembre 2025 sul lungotevere Flaminio. msn.com

