Una donna ha perso la vita in un incidente frontale tra un camion e un'auto avvenuto a San Polo di Piave, Treviso, nel tardo pomeriggio di venerdì 13 febbraio. L’impatto si è verificato lungo via Roma, dove la vettura si è scontrata violentemente contro il mezzo pesante che proveniva in senso opposto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo le ferite riportate dalla conducente si sono rivelate fatali.

SAN POLO DI PIAVE (TREVISO) - Incidente mortale nel tardo pomeriggio di venerdì 13 febbraio a San Polo dove si sono scontrati frontalmente un camion e un'automobile. Una donna è deceduta. I soccorsi Il frontale è avvenuto alle 17 in via Ormelle, all’altezza della rotatoria con via Romana. Ha coinvolto un'utilitaria (condotta dalla donna poi deceduta) che percorreva la Sp34 con direzione San Polo e un camion che proveniva nella direzione opposta. Sul posto sono intervenuti i sanitari, che tuttavia non hanno potuto far altro che constatare il decesso della conducente, oltre i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Incidente frontale tra camion e utilitaria: morta una donna

