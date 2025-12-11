Schianto frontale auto-camion nel Bresciano | morta una donna di 40 anni

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio a Montechiari, nel Bresciano, coinvolgendo un'auto e un camion lungo la strada statale 236 Goitese. Purtroppo, l'impatto frontale ha causato la morte di una donna di 40 anni. L'intera comunità è sotto shock per la tragedia che si è consumata in questa zona.

