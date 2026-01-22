Elice incidente tra un furgone e un camion sulla Lungofino | morta una donna

Nella mattinata di giovedì 22 gennaio, a Elice, si è verificato un incidente stradale tra un furgone e un camion sulla Lungofino. Purtroppo, a seguito dello scontro, una donna di 63 anni, residente nel paese, ha perso la vita. L’accaduto è sotto indagine; si attendono ulteriori dettagli sulle cause dell’incidente.

Grave incidente stradale nella mattinata di giovedì 22 gennaio a Elice. Una donna di 63 anni, residente in paese, è morta dopo che il furgone su cui viaggiava si è scontrato con un camion. L'incidente è avvenuto sulla strada provinciale 2 Lungofino. In base a una prima ricostruzione, la donna.

Argomenti discussi: Pescara, schianto tra camion e auto: gravissima una donna; Pescara, schianto tra camion e auto: morta una donna.

