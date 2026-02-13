Una coppia di anziani è rimasta coinvolta in un incidente ad Agropoli, causando la morte di entrambi. La donna di 82 anni, rimasta ferita nello schianto, è deceduta ieri in ospedale dopo aver trascorso diversi giorni sotto cure intensive.

Si aggrava il bilancio dello schianto avvenuto ad Agropoli: la 82enne è morta in ospedale dopo giorni di ricovero. Il marito, 84 anni, era deceduto sul colpo. È morta anche la donna rimasta gravemente ferita nell’incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi ad Agropoli, in provincia di Salerno, nel quale aveva già perso la vita il marito. Il bilancio del sinistro si aggrava: entrambi i coniugi, una coppia di anziani residenti a Castellabate, sono deceduti. La vittima, 82 anni, era stata inizialmente trasportata all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania e successivamente trasferita in una struttura sanitaria di Salerno a causa delle gravi condizioni. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Incidente ad Agropoli, morta anche la donna ferita: deceduti entrambi gli anziani coniugi

Approfondimenti su incidente agropoli

Nella serata di mercoledì un’auto ha investito una donna in via Lonate Pozzolo a Busto Arsizio.

Ultime notizie su incidente agropoli

Argomenti discussi: Agropoli, auto esce di strada e precipita: morto un anziano, grave la moglie; Incidente Agropoli, auto precipita dal cavalcavia: morto Giuseppe Malzone. La moglie Gilda Romano è in gravi condizioni; Incidente mortale ad Agropoli, auto precipita nel vuoto; Agropoli, auto esce di strada e precipita: morto un anziano, grave la moglie.

Auto nel vuoto ad Agropoli: deceduta in ospedale la moglie dell’uomo morto nello schiantoÈ morta in ospedale Gilda Romano, la moglie di Giuseppe Malzone, deceduto sul colpo nell'incidente dello scorso 5 febbraio ad Agropoli (Salerno); la loro ... fanpage.it

Auto precipita nel vuoto ad Agropoli, salgono a due le vittimeÈ morta anche la donna rimasta gravemente ferita nell'incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi ad Agropoli, in provincia di Salerno, in cui aveva perso la vita il marito. (ANSA) ... ansa.it

Liratv. . Incidente Agropoli: donna ferita trasportata a Napoli Il servizio andato in onda nel TG delle 13:55 è ora disponibile. Guarda il video completo #eseiprotagonista #incidente #Agropoli #diverse #donna #ferite #ieri #Napoli #trasportata - facebook.com facebook