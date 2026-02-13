Incidente a Rialto l' ipotesi del cambio legato con i cordini

La procura di Venezia pensa che l'incidente a Rialto sia stato causato dal cambio di cordini legato al manipolatore. La domenica 8 febbraio, un Alilaguna ha perso il controllo vicino al ponte di Rialto, travolgendo due gondole e facendo cadere in acqua nove persone. Gli inquirenti stanno analizzando se uno spago attorno al meccanismo possa aver influito sulla manovra del mezzo.

Da chiarire i motivi dello schianto del battello Alilaguna, gli investigatori seguono la traccia delle foto e di un audio anonimo: c'era dello spago intorno al manipolatore o "morse" Lo si apprende da diversi giornali locali. Gli accertamenti stanno prendendo in considerazione, tra l'altro, quanto contenuto in un audio finora anonimo che circola da domenica nelle chat Whatsapp, e secondo il quale il cambio, il "morse", era tenuto fermo, e quindi funzionante, da un cordino. Le foto in mano agli investigatori infatti testimonierebbero la presenza di spago intorno al cambio. Da verificare anche se l'imbarcazione fosse stata o meno in manutenzione negli ultimi giorni.