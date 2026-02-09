Incidente a Rialto lancione sperona due gondole | il comandante non riusciva a fermarsi per un' avaria Nove in ospedale

Questa mattina a Venezia un lancione della compagnia privata ha speronato due gondole a Rialto. Il comandante, a causa di un’avaria alla guaina dell’invertitore, non è riuscito a fermarsi e ha causato l’incidente. Nove persone sono finite in ospedale, tra cui alcuni passeggeri delle gondole. Sul posto sono arrivati i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e raccogliere le prime testimonianze.

VENEZIA - Un guasto alla guaina dell'invertitore. È bastato questo, attorno alle 11 del mattino di ieri, a trasformare un lancione della compagnia di trasporto privata "Alilaguna" in una mina vagante, del tutto ingovernabile, nel tratto più trafficato del Canal Grande. Il comandante, appena ripartito dopo una breve sosta all'imbarcadero "Rialto A", si è trovato a pilotare un'imbarcazione che poteva soltanto direzionare, ma di cui non poteva rallentare la corsa. Nonostante i tentativi di evitare gli ostacoli e di richiammare l'attenzione delle altre barche presenti, il mezzo ha continuato ad avanzare senza possibilità di arresto.

