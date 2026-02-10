Incidente a Rialto lancione contro le gondole | aperta l?inchiesta il pilota era solo a bordo Ecco perché

Un incidente si è verificato questa mattina a Rialto, quando un lancione ha travolto alcune gondole in mezzo al canale. Il pilota era solo a bordo e ora gli investigatori cercano di capire come sia successo. Due gondole sono rimaste distrutte, un mototopo è stato speronato e una barca di Alilaguna ha perso la prua. Sette turisti e due gondolieri sono rimasti coinvolti, ma per ora nessuno avrebbe riportato ferite gravi. La scena è ancora sotto shock, le autorità stanno facendo i rilievi per chiarire le cause dell

VENEZIA - Sette turisti, due gondolieri, un pilota di lancione. E poi due gondole sfasciate, un mototopo speronato, una barca di Alilaguna rimasta senza prua, danni ancora tutti da calcolare al ponte di Rialto, agli ormeggi del fontego dei Tedeschi, al palazzo d'angolo dell'omonimo rio. Il bilancio dell'incidente di domenica mattina in Canal Grande parla di una tragedia sfiorata, ma non per questo esclude una lunga serie di conseguenze di cui qualcuno, a un certo punto, dovrà rispondere. Il fascicolo aperto dal pubblico ministero Marco Magini, per ora, è a carico di ignoti, un generico capo d'imputazione che parla di naufragio è stampato sulla prima pagina, ma in questa fase è utile solamente alla nomina dei periti della procura; gli accertamenti potranno chiarire la natura del guasto meccanico che avrebbe causato la folle deriva del lancione giallo e, a quel punto, arriveranno a cascata tutte le altre domande sulle diverse responsabilità, sul perché non è stato spento il motore, sulle misure di sicurezza a bordo, su quante persone debbano essere presenti e quando.

