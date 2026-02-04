Incidente con pirata della strada a Leini | scontro tra auto e furgoncino il cui conducente scappa

Questa mattina a Leini, in via Benna, si è verificato un incidente tra un’auto e un furgoncino. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale, che hanno trovato i danni e avviato le indagini. Il conducente del furgoncino, però, è scappato prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Le ricerche sono ancora in corso per rintracciarlo.

A fine gennaio 2026 gli agenti della polizia locale di Leini sono intervenuti su un incidente avvenuto in via Benna. Qui un furgoncino Fiat Fiorino ha urtato un'auto Peugeot 208 provocando il ferimento, fortunatamente non grave (è stata dimessa con una prognosi di tre settimane dall'ospedale di.🔗 Leggi su Torinotoday.it

