Inchiesta su una vendita di immobili | polizia negli uffici della Commissione

La polizia ha fatto irruzione questa mattina negli uffici della Commissione Europea a Bruxelles, nell’ambito di un’inchiesta sulla vendita di 23 immobili pubblici a una società finanziaria controllata dallo Stato belga. Gli agenti cercano documenti e prove che possano chiarire i motivi di questa cessione, avvenuta senza apparenti procedure trasparenti. Un dettaglio che distingue questa operazione è la presenza di funzionari europei ascoltati come testimoni, mentre le indagini si concentrano sui presunti favori e conflitti di interesse.

Blitz degli agenti in varie sedi: sotto i riflettori c'è il passaggio di 23 edifici dall'esecutivo comunitario a una società finanziaria controllata dallo Stato belga. Un'operazione dal valore di 900 milioni di euro. Un'ennesima bufera giudiziaria si è abbattuta sull'Ue, che ormai ricorda sempre più da vicino l'Italia dei tempi di Mani pulite. Ieri mattina la polizia belga ha compiuto perquisizioni negli uffici della Commissione europea nell'ambito di un'inchiesta sulla vendita di immobili. Lo ha reso noto il quotidiano Financial Times?citando due fonti informate sull'operazione. Il blitz è avvenuto in diverse sedi della?Commissione Ue a Bruxelles, tra cui il dipartimento di bilancio.