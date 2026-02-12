Blitz polizia in Commissione Ue ‘presunte irregolarità su vendita immobili’

La polizia belga ha fatto irruzione questa mattina nella sede della Commissione Europea a Bruxelles. L’azione fa parte di un’indagine sulla vendita di immobili allo Stato belga, avvenuta nel 2024. Le forze dell’ordine cercano di fare chiarezza su presunte irregolarità legate a questa operazione. Al momento, non ci sono dettagli ufficiali su eventuali sequestri o arresti. La Commissione ha confermato l’accesso degli agenti senza commentare ulteriormente.

La polizia belga ha fatto irruzione nella sede della Commissione Europea a Bruxelles nell’ambito di un’indagine sulla vendita di immobili allo Stato belga avvenuta nel 2024. A riferirlo è stata l’agenzia France Presse, citando una fonte vicina all’inchiesta. L’operazione si inserisce in un procedimento che riguarda la cessione di 23 edifici della Commissione europea, oggetto di una transazione dal valore complessivo di circa 900 milioni di euro. Una cifra significativa che ha acceso l’attenzione degli investigatori. Secondo quanto emerso, gli immobili erano stati acquistati dalla holding pubblica belga Sfpim, società interamente controllata dallo Stato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Blitz polizia in Commissione Ue, ‘presunte irregolarità su vendita immobili’ Approfondimenti su Commissione Ue “Presunte irregolarità sulla vendita di immobili”: blitz della polizia nella Commissione Ue La polizia ha fatto un blitz alla Commissione europea in pieno orario di lavoro. Blitz della polizia nella sede della Commissione Ue: “Presunte irregolarità su vendite immobili” La polizia ha fatto un blitz alla sede della Commissione Europea, cercando documenti sulle vendite immobiliari. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Commissione Ue Argomenti discussi: Blitz polizia in Commissione Ue, 'presunte irregolarità su vendita immobili'; Comune di Cosenza, blitz del centrodestra in commissione Verde pubblico: Dodaro nuovo presidente · CosenzaChannel.it; Fatture false per oltre 76 milioni, contanti nascosti sotto un tir: blitz in 3 aziende bresciane - BresciaToday; Blitz delle destre sui LEP così la salute non è più un diritto uguale per tutti | parla la vicepresidente del Senato Castellone M5S. Blitz della polizia nella sede della Commissione Ue: Presunte irregolarità su vendite immobiliBlitz della polizia nella sede della Commissione Ue: si indaga su presunte irregolarità relative a operazioni immobiliari per 900 milioni. lanotiziagiornale.it Blitz della polizia nella Commissione Ue, 'presunte irregolarità sulla vendita di immobili'La polizia belga ha fatto irruzione nei locali della Commissione europea a Bruxelles, nell'ambito di un'indagine su possibili irregolarità nella vendita di beni immobili per circa 900 milioni di euro ... ansa.it Il Sole 24 ORE. . Leggi l'articolo qui: https://www.ilsole24ore.com/art/blitz-polizia-commissione-ue-presunte-irregolarita-vendita-immobili-AI9YE6NB #CommissioneUe #Europa #polizia #IlSole24Ore - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.