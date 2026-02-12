Blitz polizia in Commissione Ue ‘presunte irregolarità su vendita di immobili’

La polizia ha fatto un blitz questa mattina alla Commissione Europea, concentrandosi sulle vendite di immobili. Le forze dell’ordine sospettano che ci siano state irregolarità per circa 900 milioni di euro, relative all’anno 2024. L’indagine riguarda in particolare le attività quando Johannes Hahn era commissario al bilancio. Al momento, non ci sono ancora dettagli ufficiali, ma il passo della polizia ha sorpreso molti in sede europea.

La polizia belga ha fatto irruzione nei locali della Commissione europea a Bruxelles, nell'ambito di un'indagine su possibili irregolarità nella vendita di beni immobili per circa 900 milioni di euro nel 2024, quando l'austriaco Johannes Hahn era commissario al Bilancio. L'indagine è condotta dalla procura europea (Eppo), che riferisce di stare "raccogliendo prove".

