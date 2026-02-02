Pedopornografia due arresti e 4 indagati | c’è anche un ex consigliere comunale di Brescia

La polizia ha arrestato due persone e indagato altre quattro in un’indagine sulla pedopornografia. Tra gli indagati c’è anche un ex consigliere comunale di Brescia, che si è dimesso la settimana scorsa. Le autorità stanno portando avanti le verifiche, mentre si attendono eventuali sviluppi.

(Adnkronos) – Due arresti e quattro indagati, tra cui un ex consigliere comunale di Brescia (dimessosi la settimana scorsa). È il bilancio di un'operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Milano e avviata dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online della Polizia postale, che ha consentito di identificare e denunciare sei.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Brescia Politica

La polizia ha eseguito un’operazione che coinvolge anche un ex consigliere comunale di Brescia, recentemente dimessosi, tra gli indagati.

La giunta di Brescia si trova di fronte a una nuova tegola.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Brescia Politica

Argomenti discussi: Pedopornografia online, 3 uomini arrestati e un 17enne denunciato. È l'inchiesta del 2025 sulla rete con a capo un medico torinese e un sacerdote bresciano; Torino: contrasto alla pedopornografia on line, tre arresti della Polizia di Stato; Pedopornografia, smantellata una rete nazionale: al centro un minorenne, tre arresti; Pedopornografia online: blitz della Polizia, tre arresti e un minorenne denunciato.

Pedopornografia, due arresti e 4 indagati: c'è anche un ex consigliere comunale di BresciaOltre 30mila i file di materiale pedopornografici trovati, decine i dispositivi sequestrati agli indagati ... adnkronos.com

Violenza sessuale in diretta streaming ai danni di minori, due arresti e quattro indagatiDue arresti e quattro indagati, uno dei quali in provincia di Latina. E' il bilancio di un'operazione della polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Milano e avviata dal ... ilmessaggero.it

Giro shock di pedopornografia, violenze su bambini di 2 anni: arresti a Reggio Calabria e Trento, tutti i DETTAGLI dell'operazione - facebook.com facebook

Pedopornografia online, 3 uomini arrestati e un 17enne denunciato. È l'inchiesta del 2025 sulla rete con a capo un medico torinese e un sacerdote bresciano x.com