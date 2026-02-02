Pedopornografia due arresti e 4 indagati | c’è anche un ex consigliere comunale di Brescia
La polizia ha arrestato due persone e indagato altre quattro in un’indagine sulla pedopornografia. Tra gli indagati c’è anche un ex consigliere comunale di Brescia, che si è dimesso la settimana scorsa. Le autorità stanno portando avanti le verifiche, mentre si attendono eventuali sviluppi.
(Adnkronos) – Due arresti e quattro indagati, tra cui un ex consigliere comunale di Brescia (dimessosi la settimana scorsa). È il bilancio di un'operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Milano e avviata dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online della Polizia postale, che ha consentito di identificare e denunciare sei.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
**Pedopornografia: tra indagati anche ex consigliere comunale di Brescia**
La polizia ha eseguito un’operazione che coinvolge anche un ex consigliere comunale di Brescia, recentemente dimessosi, tra gli indagati.
Pedopornografia, indagato il consigliere comunale Iyas Ashkar. La sindaca di Brescia: si è dimesso venerdì. Non sapevo dell’indagine
La giunta di Brescia si trova di fronte a una nuova tegola.
