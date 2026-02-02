La polizia ha eseguito un’operazione che coinvolge anche un ex consigliere comunale di Brescia, recentemente dimessosi, tra gli indagati. L’indagine della Procura di Milano ha portato all’arresto di due persone e alla notifica di iscrizioni nel registro degli indagati per reati legati alla pedopornografia e alla violenza sessuale online su minori. Le autorità continuano a lavorare per fare luce su questa rete di episodi che coinvolge diversi soggetti.

Milano, 2 feb. (Adnkronos) - C'è anche un ex consigliere comunale di Brescia (dimessosi di recente) tra gli indagati dell'inchiesta della Procura di Milano che ha portato a due arresti e a quattro persone iscritte nel registro degli indagati nell'inchiesta in cui si contesta, a vario titolo, la detenzione di materiale pedopornografico e di violenza sessuale on line 'a distanza' ai danni di minori.

© Iltempo.it - **Pedopornografia: tra indagati anche ex consigliere comunale di Brescia**

