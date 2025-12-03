Principio di incendio in un' abitazione di Eredita | coltre di fumo attira i vicini salvate due donne

Salernotoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dramma sventato in un'abitazione a Eredita, frazione del comune di Ogliastro Cilento: nella tarda serata di ieri, per cause da accertare, le fiamme di un caminetto hanno raggiunto il divano, provocando una coltre di fumo che ha attirato anche l'attenzione dei vicini. Sul posto, i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

