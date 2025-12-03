Principio di incendio in un' abitazione di Eredita | coltre di fumo attira i vicini salvate due donne
Dramma sventato in un'abitazione a Eredita, frazione del comune di Ogliastro Cilento: nella tarda serata di ieri, per cause da accertare, le fiamme di un caminetto hanno raggiunto il divano, provocando una coltre di fumo che ha attirato anche l'attenzione dei vicini. Sul posto, i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Principio d'incendio in un'abitazione: il fumo allerta i vicini. Intervengono 118 e Vigili del Fuoco, due persone in ospedale - facebook.com Vai su Facebook
Paura nella notte a Eredita: divano prende fuoco vicino al camino, due donne in ospedale - Principio d'incendio in un'abitazione: il fumo allerta i vicini. Scrive infocilento.it
Incendio in abitazione: evacuata una famiglia con due bambini - Momenti di paura nella tarda serata di ieri sabato 22 febbraio a Tarcento, dove un incendio ha interessato un’abitazione in via Mazzini 118. Come scrive ilgazzettino.it
Principio di incendio in abitazione: le fiamme divampano dalla canna fumaria - VIGOLO VATTARO (TN) – Un principio di incendio sviluppatosi nella canna fumaria di un’abitazione in via Trieste ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco volontari nella serata, attorno alle ... nordest24.it scrive