Perugia incendio in appartamento | due donne intossicate
La notte scorsa all’una circa, una squadra di Vigili del Fuoco è intervenuta per un incendio che ha interessato un appartamento a Perugia, quartiere S. Sisto via Riccardo Wagner. In una palazzina di 4 appartamenti, in uno di questi al secondo piano, un vecchio apparecchio radiofonico si è incendiato per un guasto elettrico generando fiamme vive nella zona soggiorno. Erano presenti in quel momento due donne che dormivano nella zona notte: una signora disabile anziana ed una sua assistente. L’incendio è stato rapidamente spento dai VVF intervenuti sul posto riuscendo così ad evitare il suo propagarsi ad altre stanze dell’appartamento e quindi a limitare notevolmente i danni. 🔗 Leggi su Lapresse.it
