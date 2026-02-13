Incendio alla cabina elettrica di Foligno | black-out in città tecnici di Enel e Vigili del Fuoco

Un incendio alla cabina elettrica di Foligno ha causato un blackout improvviso in città. I tecnici di Enel e i Vigili del Fuoco sono intervenuti rapidamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. La mancanza di corrente ha lasciato senza luce alcune zone del centro storico, creando disagi ai residenti e ai negozi nelle vicinanze.

Fondamentale l'intervento della squadra dei vigili del Fuoco di Foligno che sono riusciti ad evitare che l'incendio si propagasse verso altri trasformatori Grave disagio per una parte della popolazione di Foligno, che dal pomeriggio di oggi è rimasta senza elettricità per un periodo di tempo limitato. Tutto ciò a causa di un incendio che ha interessato un trasformatore da 150.000 volt all'interno di una centrale elettrica. Fondamentale l'intervento della squadra dei Vigili del Fuoco di Foligno, che è riuscita a evitare che l'incendio si propagasse verso altri trasformatori di energia.