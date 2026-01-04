Incendi a cabina e centrale elettrica intervento dei vigili del fuoco Segnalati blackout in diverse zone

Domenica si sono verificati incendi in una cabina e in una centrale elettrica di Enel, vicino al supermercato Famila di Calisese. L'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di contenere i danni, ma si sono verificati blackout in diverse zone, causando disagi alla rete elettrica locale. La situazione è ancora sotto controllo e le autorità stanno monitorando la situazione.

Domenica con disagi in diverse zone per un doppio rogo che ha causato l'interruzione della corrente. Hanno preso fuoco una cabina e una centrale elettrica di Enel vicino al supermercato Famila di Calisese. In base alle segnalazioni, intorno all'ora di pranzo sono rimasti senza luce Montiano.

