Incendio ad una cabina elettrica intervento dei vigili del fuoco Segnalati blackout in diverse zone

Domenica si sono verificati blackout in diverse aree a causa di un incendio in una cabina elettrica Enel vicino al supermercato Famila di Calisese. I vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme, causando disagi e interruzioni di corrente nella zona. L'incidente ha evidenziato le criticità legate alla sicurezza delle infrastrutture elettriche e l'importanza di interventi tempestivi per limitare i disagi.

Domenica con disagi in diverse zone per un guasto che ha causato l'interruzione della corrente. Ha preso fuoco una cabina elettrica di Enel vicino al supermercato Famila di Calisese. In base alle segnalazioniì, intorno all'ora di pranzo sono rimasti senza luce Montiano, Calisese, Case Missiroli.

NOTTE DI SAN SILVESTRO. INCENDIO IN UNA CABINA ELETTRICA A MATERA. INTERVENTO DEI TECNICI ENEL, VIGILIDEL FUOCO, POLIZIA MUNICIPALE. LEGGI LA NOTIZIA INTEGRALE https://filippomele.blogspot.com/2026/01/notte-di-san-silvestro-i - facebook.com facebook

