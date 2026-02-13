Calogero Diliberto, 58 anni di Sciacca, è stato condannato definitivamente dalla Cassazione a un anno e due mesi di reclusione per aver tentato di incendiare un’auto vicino a bagnanti e passanti in via dei Tonnaroti il 31 luglio 2022, un episodio che avrebbe potuto causare gravi conseguenze se non fosse stato fermato in tempo.

La Corte di Cassazione ha reso definitiva la condanna a un anno e due mesi di reclusione per Calogero Diliberto, 58 anni, di Sciacca, ritenuto responsabile del tentato incendio avvenuto il 31 luglio 2022 in via dei Tonnaroti. Il pronto intervento di carabinieri e vigili del fuoco aveva scongiurato conseguenze più gravi. Nel processo di primo grado, il giudice monocratico del tribunale di Sciacca, Dario Hamel, aveva derubricato l’accusa in tentativo di incendio. Le fiamme, divampate in piena estate, avrebbero potuto provocare danni rilevanti in un’area dove si trovano abitazioni, veicoli parcheggiati e una spiaggia.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

I Carabinieri di Langhirano hanno arrestato un uomo di 58 anni, ricercato da oltre 10 anni a Roma per una condanna definitiva.

A Nocera Inferiore, due uomini sono stati condannati in via definitiva per aver commesso un furto in auto e aver utilizzato le carte di una donna presso un bancomat.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Incendio a due passi da veicoli e bagnanti: condanna definitiva per un 58enne - AgrigentoNotizie; Accampamento e degrado a due passi da Ponte Vecchio. Una lavoratrice: Non è una bella immagine \ VIDEO; A Ferrara i 500 sfollati del Grattacielo rischiano di non trovare casa; Incendio a Meina, rimessa in fiamme a Ghevio.

Fiamme in casa a Castellamonte, paura a due passi dall’ex stazione: uomo intossicato dal fumoMomenti di forte apprensione nella mattinata di domenica 1 febbraio 2026 a Castellamonte, dove un incendio è divampato all’interno di un alloggio in via Giacomo Buffa, a pochi metri dalla ex stazione. giornalelavoce.it

Incendio a Quarto a due passi dallo stabilimento balneare: bruciano barche e un capannoneUn incendio è divampato nel tardo pomeriggio a Quarto, nello spazio adiacente alla spiaggia del Bai. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la polizia locale che ha chiuso l'Aurelia. genova.repubblica.it

Torna indietro sui suoi passi il procedimento penale aperto nei confronti di uno dei tre uomini arrestati dai carabinieri lo scorso 24 ottobre 2025 con l’accusa di essere i responsabili dell’incendio di una pasticceria e di una barberia a Lamezia Terme - facebook.com facebook