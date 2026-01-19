Nocera Inferiore furto in auto e carte usate al bancomat | condanna definitiva per due uomini

A Nocera Inferiore, due uomini sono stati condannati in via definitiva per aver commesso un furto in auto e aver utilizzato le carte di una donna presso un bancomat. Secondo le indagini, avrebbero agito insieme, avvicinando la vittima con una scusa e distraendola per compiere i loro intenti. La sentenza chiarisce la responsabilità degli imputati in un episodio che ha coinvolto frodi e appropriazione indebita.

Il furto e l’uso delle carte. Secondo l’accusa, i due avrebbero agito in concorso avvicinando una donna e distraendola con una richiesta di indicazioni stradali. Approfittando della situazione, si sarebbero impossessati del telefono cellulare e del borsellino lasciati nell’abitacolo dell’auto. In seguito, le carte di credito sottratte sarebbero state utilizzate per effettuare un prelievo di contanti da un bancomat. La sentenza è definitiva. La Suprema Corte ha chiuso la vicenda giudiziaria dichiarando inammissibile il ricorso. Di conseguenza, resta confermata la pena già stabilita nei precedenti gradi di giudizio, in un quadro che – secondo quanto emerso – è stato valutato anche in continuazione con altri episodi contestati. 🔗 Leggi su Zon.it

