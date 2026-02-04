A Poggiofiorito e Fallo, due paesi della provincia di Chieti, sono arrivati i nuovi Atm Postamat. Gli uffici postali hanno installato le macchine di ultima generazione, pronte a offrire servizi più veloci e moderni ai cittadini. La novità si nota già nei primi giorni, con persone che si fermano a curiosare e a provare le nuove macchine.

A Poggiofiorito e Fallo, due paesi della provincia di Chieti dove il tempo sembra scorrere lento tra i vicoli di pietra e i profumi dei campi, è arrivato un cambiamento che non passa inosservato: negli uffici postali locali sono stati installati due nuovi Atm Postamat di ultima generazione. L’inaugurazione ufficiale non è stata annunciata con cerimonie, ma la novità si è fatta sentire già dal primo pomeriggio di martedì 3 febbraio, quando i primi cittadini hanno notato l’imponente presenza del nuovo macchinario, con il suo schermo digitale brillante e il design moderno che sembra uscito da un centro commerciale di Milano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Negli uffici postali di Poggiofiorito e Fallo: ecco gli Atm Postamat di ultima generazione

