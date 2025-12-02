Alimenti senza tracciabilità e mal conservati | la piadineria chiusa non è M' arricrio

Non è la M’Arricrio Piadineria, in via Atenea ad Agrigento, l'attività di ristorazione chiusa temporaneamente e dove sono stati sequestrati 50 chilogrammi di prodotti alimentari privi di tracciabilità e mal conservati. Ad adottare il provvedimento sono stati, nel fine settimana, gli agenti della. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Scopri altri approfondimenti

Cinquanta chili di alimenti mal conservati, chiusa piadineria nel centro di Agrigento Sospesa l’attività di una piadineria ad Agrigento. Trovati 50 chili di alimenti senza tracciabilità e mal conservati. Al titolare una multa di 4mila euro... - facebook.com Vai su Facebook

Sequestrati 50 chili di alimenti senza tracciabilità: chiusa una piadineria in centro ift.tt/HW4qjIu Vai su X

Alimenti mal conservati e non tracciati, chiusa piadineria in centro città - Chiusa un'altra attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande nel centro della città. Scrive lasicilia.it

Alimenti mal conservati e senza tracciabilità: chiuso un locale - L’operazione è stata condotta dal personale della Polizia locale e dai carabinieri del Comando provinciale di Agrigento ... Riporta lasicilia.it

Mense scolastiche, una su 4 è irregolare: alimenti mal conservati, insetti ed escrementi di topi - Alimenti mal conservati, scarsa igiene nei locali dove vengono prepararti i pasti, presenza di umidità, muffa e anche di insetti ed escrementi di roditori ... Segnala blitzquotidiano.it

Alimenti scaduti, mal conservati e altre irregolarità: maxi multa di 4.500 euro per una pizzeria di Cologno - Etichette di bevande in lingua straniera, prodotti scaduti e mal conservati, orari non esposti e divieto di fumo non indicato: è il bilancio del controllo effettuato sabato scorso ... Da bergamonews.it