Lavori conclusi | dopo 5 anni il Comune torna nella storica sede di Piazza Tassinari

Forlitoday.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo cinque anni di lavori, il Comune di Rocca San Casciano riapre finalmente le porte della sua sede storica in Piazza Tassinari. A partire da lunedì, tutti gli uffici comunali torneranno a essere operativi negli spazi originari, lasciati nel 2019 per consentire un articolato intervento di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

