Lavori conclusi | dopo 5 anni il Comune torna nella storica sede di Piazza Tassinari

Dopo cinque anni di lavori, il Comune di Rocca San Casciano riapre finalmente le porte della sua sede storica in Piazza Tassinari. A partire da lunedì, tutti gli uffici comunali torneranno a essere operativi negli spazi originari, lasciati nel 2019 per consentire un articolato intervento di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Argomenti simili trattati di recente

* La buona manutenzione * Si sono conclusi i lavori di ripristino dell'arredo urbano in piazzetta Fabrizio De Andrè dove le panchine sono state rimesse a nuovo sostituendo i legni, e grazie a una riverniciatura delle parti in metallo. L'intervento segue quello del - facebook.com Vai su Facebook

I lavori del #ConsiglioVdA del 25 e 26 novembre sono conclusi. I dettagli nella rassegna ? consiglio.vda.it/app/comunicati… Vai su X

RIAPERTO IL SENTIERO 5 DEL RESEGONE DOPO I LAVORI DI RIPRISTINO - LECCO – Con il termine delle operazioni di disgaggio e sistemazione del corrimano eseguite dalla società Geomont per conto del Comune di Lecco, si sono conclusi i lavori di ripristino e messa in sicur ... Come scrive lecconews.news

Resegone: dopo i lavori riaperto il sentiero numero 5 - LECCO – Terminate le operazioni di disgaggio e sistemazione del corrimano eseguite dalla società Geomont per conto del Comune di Lecco, si sono conclusi i lavori di ripristino e messa in sicurezza del ... Lo riporta msn.com

Riaperto il sentiero 5 del Resegone - Terminate le operazioni di disgaggio e sistemazione del corrimano, si sono infatti conclusi i lavori di ripristino e messa in sicurezza ... Da leccotoday.it