L' Esercito a Foggia il progetto ' Strade Sicure' al vaglio della Prefettura | Preso atto che situazione è degenerata
L’Esercito potrebbe essere impiegato anche a Foggia, nel Quartiere Ferrovia, nell’ambito del progetto ‘Strade Sicure’. La proposta, attualmente sotto valutazione della Prefettura, nasce dalla necessità di affrontare un contesto che, secondo le autorità, si è aggravato. La decisione finale sarà presa dopo un’attenta analisi delle esigenze di sicurezza e delle risorse disponibili, nel rispetto delle norme e delle procedure vigenti.
L'Esercito al Quartiere Ferrovia di Foggia? Una possibilità, sollecitata a più livelli e a più voci, al vaglio della prefettura di Foggia che si è confrontata sulla possibile rimodulazione dei servizi del progetto ‘Strade Sicure’, al momento attivo a Borgo Mezzanone.È quanto emerso all'esito.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Incontro in Prefettura, l'Esercito pattuglierà l'area del nodo intermodale della stazione di FoggiaIl Prefetto di Foggia, Paolo Giovanni Grieco, ha presieduto nel pomeriggio una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per fare un punto sugli esiti dei servizi
