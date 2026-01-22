L' Esercito a Foggia il progetto ' Strade Sicure' al vaglio della Prefettura | Preso atto che situazione è degenerata

L’Esercito potrebbe essere impiegato anche a Foggia, nel Quartiere Ferrovia, nell’ambito del progetto ‘Strade Sicure’. La proposta, attualmente sotto valutazione della Prefettura, nasce dalla necessità di affrontare un contesto che, secondo le autorità, si è aggravato. La decisione finale sarà presa dopo un’attenta analisi delle esigenze di sicurezza e delle risorse disponibili, nel rispetto delle norme e delle procedure vigenti.

L'Esercito al Quartiere Ferrovia di Foggia? Una possibilità, sollecitata a più livelli e a più voci, al vaglio della prefettura di Foggia che si è confrontata sulla possibile rimodulazione dei servizi del progetto ‘Strade Sicure’, al momento attivo a Borgo Mezzanone.È quanto emerso all'esito.🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

