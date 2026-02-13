Per misurare l’assurdità del processo a Enzo Tortora, accusato di spacciare cocaina per conto della camorra, si ricorda come nel 1983 il protagonista televisivo fu arrestato in diretta tv e poi assolto dopo anni di ingiusta detenzione.

Ecco la serie su Enzo Tortora. Per Marco Bellocchio è l'ora delle precipitose marce indietro Per misurare l’assurdità del processo a Enzo Tortora, accusato di spacciare cocaina per conto della camorra – un “ci siamo capiti”, durante i sei episodi della serie, allude al fatto che il mondo dello spettacolo pullula di ricchi sniffatori – con il senno di poi basta dire che arrivò Renato Vallanzasca a scagionarlo. Non un omonimo, quel Renato Vallanzasca. Il capo della banda della Comasina nel 1986 testimoniò al processo d’appello dimostrando l’inattendibilità del pentito Gianni Melluso. Era costui il principale accusatore di Enzo Tortora, e fino a quel momento – interrogatori e processo che condannò il presentatore televisivo a dieci anni di reclusione, multa e interdizione dai pubblici uffici – aveva ripetuto, al netto di qualche contraddizione, che il presentatore era affiliato alla Nuova Camorra Organizzata e spacciava droga su incarico di Francis Turatello. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - In “Portobello” Marco Bellocchio ha unito la passione a un cast perfetto

Dopo l’anteprima all’82ª Mostra del Cinema di Venezia, il film di Marco Bellocchio su Enzo Tortora arriva in streaming su HBO Max.

Il 20 febbraio 2026 HBO Max lancerà in Italia la serie “Portobello” di Marco Bellocchio.

