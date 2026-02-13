In piazza Ugo Foscolo giganteggerà Kairos la scultura di Lobasso donata dalla famiglia Mucciarone
In piazza Ugo Foscolo, la scultura contemporanea Kairós di Lobasso, donata dalla famiglia Mucciarone di Kurel Serramenti, sarà installata per valorizzare lo spazio pubblico e rendere omaggio all’arte moderna.
Piazza Ugo Foscolo cambierà volto grazie alla famiglia Mucciarone, titolare di Kurel Serramenti, che ha deciso di donare alla comunità foggiana la scultura contemporanea Kairós. “Un gesto di amore per la città e un esempio concreto di cittadinanza attiva" spiega il consigliere comunale di Cambia.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Torna la truffa della benzina a Lecco: coppia colpisce in via Ugo Foscolo
A Lecco torna la truffa della benzina, con una coppia che agisce in via Ugo Foscolo.
Incendio in via Ugo Foscolo. Due appartamenti ancora inagibili. L’anziano sempre ricoverato
A Follonica, un incendio si è sviluppato giovedì sera in un appartamento di via Ugo Foscolo, rendendo ancora inagibili due unità abitative.
