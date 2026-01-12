Torna la truffa della benzina a Lecco | coppia colpisce in via Ugo Foscolo
A Lecco torna la truffa della benzina, con una coppia che agisce in via Ugo Foscolo. Si tratta di un raggiro che sfrutta la solidarietà delle persone per sottrarre piccole somme di denaro. È importante essere cauti e riconoscere i segnali di questa truffa per proteggersi efficacemente.
Ritorna a Lecco la ben nota truffa della benzina, un raggiro che fa leva sulla solidarietà delle persone per sottrarre piccole somme di denaro. L'ultimo episodio segnalato è avvenuto domenica sera nel parcheggio di via Ugo Foscolo, dove una coppia di truffatori ha tentato di avvicinare diverse. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Leggi anche: Elezioni a Lecco, altra benzina sul fuoco: "Chi non vota Hofmann rompe la coalizione"
Leggi anche: Appello per Lecco torna associazione, nasce il gruppo consiliare "Orizzonte per Lecco"
Torna la truffa Wangiri: non richiamare o perdi tutti i tuoi soldi - Torna la truffa Wangiri dello squillo, se richiami perdi tutti i tuoi soldi: scopri quali sono i numeri più utilizzati e come difenderti. punto-informatico.it
Messina, torna l’allarme truffa Asp: sms sospetti e finti operatori sanitari preoccupano gli utenti https://qds.it/asp-messina-truffa-sms-denuncia-cooperativa-sociale-asso-cronaca-sanita/ - facebook.com facebook
Torna la “truffa dello specchietto”, questa volta con video manipolati dall'intelligenza artificiale x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.