Incendio in via Ugo Foscolo Due appartamenti ancora inagibili L’anziano sempre ricoverato

A Follonica, un incendio si è sviluppato giovedì sera in un appartamento di via Ugo Foscolo, rendendo ancora inagibili due unità abitative. L’anziano coinvolto, rimasto ferito, è attualmente sotto osservazione in ospedale. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento, mentre i soccorritori hanno garantito la sicurezza dell’area e la ripresa delle attività nelle vicinanze.

FOLLONICA E’ ancora ricoverato in osservazione l’anziano follonichese che la sera di giovedì è rimasto coinvolto in un incendio che è divampato nel suo appartamento al terzo piano di una palazzina di via Ugo Foscolo. L’uomo è rimasto intossicato e i medici hanno preferito tenerlo qualche giorno in osservazione al Misericordia. L’anziano ha avuto la prontezza di riflessi di andare in terrazza e cospargersi il corpo di acqua e anche di rannicchiarsi in un angolo in attesa dei soccorsi. Circostanza questa che gli ha permesso di salvarsi in parte dal grande calore che stavano sprigionando le fiamme. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Incendio in palazzina: muore il cane, due appartamenti inagibiliUn incendio ha coinvolto una palazzina, causando la morte di un cane e rendendo inagibili due appartamenti.

