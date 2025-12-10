Giornata internazionale dei Diritti umani flash mob in oltre 50 ospedali per Gaza
In occasione della Giornata internazionale dei Diritti umani, oltre 50 ospedali italiani si sono uniti in un flash mob per Gaza, promuovendo la richiesta di liberazione di sanitari palestinesi detenuti illegalmente. L'iniziativa coinvolge strutture da Trento a Palermo, sostenuta dalle reti #DigiunoGaza e Sanitari per Gaza.
(Adnkronos) – Sono 51 gli ospedali, da Trento a Palermo, che oggi, mercoledì 10 dicembre, parteciperanno alla mobilitazione promossa dalle reti #DigiunoGaza e Sanitari per Gaza per chiedere la liberazione degli oltre 90 sanitari palestinesi illegalmente detenuti nelle carceri israeliane. Tra questi il pediatra Hussam Abu Safiya, direttore del Kamal Adwan Hospital nella Striscia di Gaza, un simbolo della sanità civile colpita dal conflitto. Il . Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
La Giornata internazionale del caffè: il 71% degli italiani lo beve ogni giorno
Oggi è la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. A Milano maltrattamenti e casi di stalking in aumento: i dati che allarmano
Giornata internazionale delle persone con disabilità, le iniziative a Bergamo
Il prossimo 11 dicembre, in occasione della Giornata Internazionale della Montagna, la Provincia autonoma di Trento presenta la quarta edizione del “ - ”, una selezione di azioni che si distinguono p - facebook.com Vai su Facebook
Giornata Internazionale del Volontariato | Ogni Aiuto Conta La #Cooperazioneitaliana riconosce il ruolo essenziale di volontarie e volontari che ogni giorno, con impegno, contribuiscono al rafforzamento delle comunità, promuovendo solidarietà e respo Vai su X
Giornata internazionale dei diritti umani, flash mob in oltre 50 ospedali per Gaza - Sono 51 gli ospedali, da Trento a Palermo, che oggi, mercoledì 10 dicembre, parteciperanno alla mobilitazione promossa dalle reti #DigiunoGaza e Sanitari per Gaza per chiedere la liberaz ... msn.com scrive
La vertenza Siae Microelettronica. Da mesi senza ricevere lo stipendio. Lavoratori in corteo fino al Comune ilgiorno.it
Perdite d’acqua, chiuse alcune aree della Panizzi ilrestodelcarlino.it
Cimiteri cittadini senza frontiere. Nuove aree per le altre religioni ilgiorno.it
Imu, Roma e Milano sono le città più care: dove si spende di più e di meno quifinanza.it
San Gregorio cambia proprietà. La parrocchia romena compra i muri ilgiorno.it
Commento al Vangelo di oggi 10 dicembre 2025: Mt 11,28-30 lalucedimaria.it