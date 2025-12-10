Giornata internazionale dei Diritti umani flash mob in oltre 50 ospedali per Gaza

Webmagazine24.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata internazionale dei Diritti umani, oltre 50 ospedali italiani si sono uniti in un flash mob per Gaza, promuovendo la richiesta di liberazione di sanitari palestinesi detenuti illegalmente. L'iniziativa coinvolge strutture da Trento a Palermo, sostenuta dalle reti #DigiunoGaza e Sanitari per Gaza.

(Adnkronos) – Sono 51 gli ospedali, da Trento a Palermo, che oggi, mercoledì 10 dicembre, parteciperanno alla mobilitazione promossa dalle reti #DigiunoGaza e Sanitari per Gaza per chiedere la liberazione degli oltre 90 sanitari palestinesi illegalmente detenuti nelle carceri israeliane. Tra questi il pediatra Hussam Abu Safiya, direttore del Kamal Adwan Hospital nella Striscia di Gaza, un simbolo della sanità civile colpita dal conflitto.  Il . Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

La Giornata internazionale del caffè: il 71% degli italiani lo beve ogni giorno

Oggi è la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. A Milano maltrattamenti e casi di stalking in aumento: i dati che allarmano

Giornata internazionale delle persone con disabilità, le iniziative a Bergamo

giornata internazionale diritti umaniGiornata internazionale dei diritti umani, flash mob in oltre 50 ospedali per Gaza - Sono 51 gli ospedali, da Trento a Palermo, che oggi, mercoledì 10 dicembre, parteciperanno alla mobilitazione promossa dalle reti #DigiunoGaza e Sanitari per Gaza per chiedere la liberaz ... msn.com scrive