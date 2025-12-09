Al Bo la giornata internazionale dei diritti umani | testimonianze e flash mob

Padovaoggi.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si celebra domani, mercoledì 10 dicembre, la giornata internazionale dei diritti umani. Dalle 9.30 alle 12.30, nell’Aula Magna “Galileo Galilei” di Palazzo Bo dell’Università di Padova sono previsti gli interventi di Carlo Millino, Zoe Schiesaro, Anna Negri, Magdalene Pellegrin, studentesse e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

La Giornata internazionale del caffè: il 71% degli italiani lo beve ogni giorno

Oggi è la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. A Milano maltrattamenti e casi di stalking in aumento: i dati che allarmano

Giornata internazionale delle persone con disabilità, le iniziative a Bergamo

bo giornata internazionale dirittiGiornata internazionale dei Diritti Umani: educare alla dignità, alla giustizia, alla pace e l’impegno delle scuole. Al via la terza edizione dell’Albero dei Diritti Umani - Nelle scuole, più che in ogni altro luogo, la Giornata dei Diritti Umani può trasformarsi in un’esperienza concreta ... Si legge su lagone.it