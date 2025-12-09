Al Bo la giornata internazionale dei diritti umani | testimonianze e flash mob
Si celebra domani, mercoledì 10 dicembre, la giornata internazionale dei diritti umani. Dalle 9.30 alle 12.30, nell’Aula Magna “Galileo Galilei” di Palazzo Bo dell’Università di Padova sono previsti gli interventi di Carlo Millino, Zoe Schiesaro, Anna Negri, Magdalene Pellegrin, studentesse e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
La Giornata internazionale del caffè: il 71% degli italiani lo beve ogni giorno
Oggi è la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. A Milano maltrattamenti e casi di stalking in aumento: i dati che allarmano
Giornata internazionale delle persone con disabilità, le iniziative a Bergamo
In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, il Centro di Riabilitazione di Ceglie Messapica ha vissuto un momento di intensa partecipazione e profonda riflessione. Tra gli sguardi, i gesti e i simboli che hanno attrav - facebook.com Vai su Facebook
Giornata Internazionale del Volontariato | Ogni Aiuto Conta La #Cooperazioneitaliana riconosce il ruolo essenziale di volontarie e volontari che ogni giorno, con impegno, contribuiscono al rafforzamento delle comunità, promuovendo solidarietà e respo Vai su X
Giornata internazionale dei Diritti Umani: educare alla dignità, alla giustizia, alla pace e l’impegno delle scuole. Al via la terza edizione dell’Albero dei Diritti Umani - Nelle scuole, più che in ogni altro luogo, la Giornata dei Diritti Umani può trasformarsi in un’esperienza concreta ... Si legge su lagone.it
Kate Winslet fa un'amara riflessione sulla percezione della bellezza e dice che le giovani donne non sanno ... amica.it
Fuga al caldo per Irina Shayk: le foto in costume sono bollenti lookdavip.tgcom24.it
Droni, palloni e minacce nucleari. La pressione ibrida del Cremlino sull’Europa formiche.net
Costa «piange» per le minacce Usa. E il Pd invoca un gran corteo pro Ue laverita.info
Dossier Libera: Italia sotto mazzetta tv2000.it
Juventus, perché la sfida con il Pafos diventa fondamentale stilejuventus.com