In libertà il capomafia Pietro Tagliavia Brancaccio polveriera scarcerati

Brancaccio sotto osservazione: il ritorno di Pietro Tagliavia e le nuove sfide per Palermo. Pietro Tagliavia, storico boss mafioso legato al quartiere Brancaccio di Palermo, è tornato in libertà nella notte tra il 12 e il 13 febbraio 2026, dopo aver scontato la sua pena. Il rilascio riaccende i riflettori sulla criminalità organizzata nella città e solleva preoccupazioni per un possibile ritorno di vecchi equilibri di potere e nuove dinamiche criminali in una periferia già segnata da fragilità sociali ed economiche. La sua figura, radicata nella mafia degli anni '90, rappresenta una sfida per le forze dell'ordine e la magistratura.