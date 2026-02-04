Ex militanti di Askatasuna in libertà | due scarcerati uno ai domiciliari dopo il processo

Da ameve.eu 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, nel tribunale di Torino, il giudice Irene Giani ha deciso le sorti di tre giovani accusati di aver preso parte a una delle scene più violente della storia recente della città. Due sono stati scarcerati, mentre uno è stato messo agli arresti domiciliari. La decisione arriva dopo il processo che si è svolto ieri, con la giuria che ha ascoltato testimonianze e analizzato le prove presentate dall’accusa e dalla difesa. La vicenda ha tenuto alta l’attenzione sull’episodio di febbraio del 2026, che ha scosso la vita politica e

Il 4 febbraio 2026, alle ore 14.30, nel tribunale di Torino, il gip Irene Giani ha deciso il destino di tre giovani accusati di aver partecipato a una delle scene più violente della recente storia politica e sociale della città. Angelo Simionato, 22enne di Grosseto, è stato posto ai domiciliari dopo essere stato arrestato dalla Digos durante i disordini scatenatisi in corso Regina Margherita, a pochi passi dal centro sociale di Askatasuna, che da settimane era al centro di tensioni con le forze dell’ordine. Gli altri due, identificati come antagonisti e arrestati nello stesso contesto, sono stati invece scarcerati con l’obbligo di firma settimanale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

ex militanti di askatasuna in libert224 due scarcerati uno ai domiciliari dopo il processo

© Ameve.eu - Ex militanti di Askatasuna in libertà: due scarcerati, uno ai domiciliari dopo il processo.

Approfondimenti su Askatasuna Italia

Askatasuna: domiciliari per Angelo Simionato, scarcerati altri due antagonisti

Angelo Simionato, il 22enne di Grosseto coinvolto nell'aggressione al poliziotto Alessandro Calista durante la protesta per Askatasuna, è stato messo agli arresti domiciliari dal giudice di Torino.

Askatasuna: domiciliari per il presunto aggressore del poliziotto. Scarcerati gli altri due arrestati

La procura ha disposto i domiciliari per il ragazzo di 22 anni di Grosseto, arrestato dalla Digos a Torino.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Askatasuna Italia

Argomenti discussi: Corteo pro Askatasuna, vertice sul decreto Sicurezza. Meloni auspica una risoluzione unitaria - Video - Manifestanti da tutte le parti, mi sono ritrovato a terra. Grazie al mio collega-fratello; Associazione a delinquere, lesioni e resistenza: tutte le accuse (cadute e no) ai militanti del centro sociale Askatasuna; Manifestazione contro lo sgombero di Askatasuna: due ore di scontri e guerriglia, poliziotto preso a martellate a Torino; Il corteo di Askatasuna e le mosse della politica: oltre l'ordine pubblico, ognuno punta a incassare il proprio dividendo.

ex militanti di askatasunaAssociazione a delinquere, lesioni e resistenza: tutte le accuse (cadute e no) ai militanti del centro sociale AskatasunaAssociazione per delinquere e resistenza a pubblico ufficiale: la situazione degli attivisti del centro sociale torinese ... ilfattoquotidiano.it

ex militanti di askatasunaAskatasuna, la storia del centro sociale che ha messo Torino a ferro e fuoco. Occupazioni e scontri con le forze dell'ordineAskatasuna (in basco libertà) è stato un centro sociale autogestito di Torino, tornato alla ribalta della cronaca dopo i durissimi scontri di ieri con la polizia. Il centro, ascrivibile all'area dell' ... affaritaliani.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.