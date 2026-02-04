Ex militanti di Askatasuna in libertà | due scarcerati uno ai domiciliari dopo il processo

Questa mattina, nel tribunale di Torino, il giudice Irene Giani ha deciso le sorti di tre giovani accusati di aver preso parte a una delle scene più violente della storia recente della città. Due sono stati scarcerati, mentre uno è stato messo agli arresti domiciliari. La decisione arriva dopo il processo che si è svolto ieri, con la giuria che ha ascoltato testimonianze e analizzato le prove presentate dall’accusa e dalla difesa. La vicenda ha tenuto alta l’attenzione sull’episodio di febbraio del 2026, che ha scosso la vita politica e

Il 4 febbraio 2026, alle ore 14.30, nel tribunale di Torino, il gip Irene Giani ha deciso il destino di tre giovani accusati di aver partecipato a una delle scene più violente della recente storia politica e sociale della città. Angelo Simionato, 22enne di Grosseto, è stato posto ai domiciliari dopo essere stato arrestato dalla Digos durante i disordini scatenatisi in corso Regina Margherita, a pochi passi dal centro sociale di Askatasuna, che da settimane era al centro di tensioni con le forze dell’ordine. Gli altri due, identificati come antagonisti e arrestati nello stesso contesto, sono stati invece scarcerati con l’obbligo di firma settimanale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ex militanti di Askatasuna in libertà: due scarcerati, uno ai domiciliari dopo il processo. Approfondimenti su Askatasuna Italia Askatasuna: domiciliari per Angelo Simionato, scarcerati altri due antagonisti Angelo Simionato, il 22enne di Grosseto coinvolto nell'aggressione al poliziotto Alessandro Calista durante la protesta per Askatasuna, è stato messo agli arresti domiciliari dal giudice di Torino. Askatasuna: domiciliari per il presunto aggressore del poliziotto. Scarcerati gli altri due arrestati La procura ha disposto i domiciliari per il ragazzo di 22 anni di Grosseto, arrestato dalla Digos a Torino. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Askatasuna Italia Argomenti discussi: Corteo pro Askatasuna, vertice sul decreto Sicurezza. Meloni auspica una risoluzione unitaria - Video - Manifestanti da tutte le parti, mi sono ritrovato a terra. Grazie al mio collega-fratello; Associazione a delinquere, lesioni e resistenza: tutte le accuse (cadute e no) ai militanti del centro sociale Askatasuna; Manifestazione contro lo sgombero di Askatasuna: due ore di scontri e guerriglia, poliziotto preso a martellate a Torino; Il corteo di Askatasuna e le mosse della politica: oltre l'ordine pubblico, ognuno punta a incassare il proprio dividendo. Associazione a delinquere, lesioni e resistenza: tutte le accuse (cadute e no) ai militanti del centro sociale AskatasunaAssociazione per delinquere e resistenza a pubblico ufficiale: la situazione degli attivisti del centro sociale torinese ... ilfattoquotidiano.it Askatasuna, la storia del centro sociale che ha messo Torino a ferro e fuoco. Occupazioni e scontri con le forze dell'ordineAskatasuna (in basco libertà) è stato un centro sociale autogestito di Torino, tornato alla ribalta della cronaca dopo i durissimi scontri di ieri con la polizia. Il centro, ascrivibile all'area dell' ... affaritaliani.it Torino, pericolosi militanti di Askatasuna in azione... - facebook.com facebook Sono stato per una breve vista al Comando Provinciale dei Carabinieri a Torino dove ho incontrato alcuni Carabinieri che si sono trovati coinvolti nella guerriglia urbana scatenata ieri dai militanti vicini ad Askatasuna. Oltre 1000 persone. Organizzate militarm x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.