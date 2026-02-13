In forte calo Sondaggi scossone nella maggioranza | tutti i numeri Cosa cambia

Il Centro studi Politica&Opinioni di Milano segnala che il consenso della Lega di Matteo Salvini è in forte calo, scivolando sotto il 20% e portando a un vistoso scossone nella maggioranza di governo, con i numeri che preoccupano i dirigenti giallorossi.

Il panorama dei sondaggi politici torna a muoversi e lo fa nel consueto appuntamento del giovedì con la Supermedia del 12 febbraio, che questa settimana registra una novità destinata a far discutere. Tra percentuali in lieve oscillazione e piccoli assestamenti, emerge un dato che potrebbe cambiare gli equilibri del centrodestra: il debutto ufficiale di Futuro Nazionale, la nuova formazione guidata da Roberto Vannacci. La fotografia scattata da AGIYoutrend mostra Fratelli d'Italia ancora saldamente al comando con il 29,7 per cento, pur segnando un lieve -0,2 rispetto alle rilevazioni precedenti.

I sondaggi politici degli ultimi giorni rivelano cambiamenti sorprendenti nei consensi delle principali forze politiche italiane, evidenziando trend inaspettati e possibili scenari futuri.

Gli ultimi sondaggi politici mostrano un quadro stabile, ma evidenziano un calo diffuso delle forze di centrodestra, dopo le regionali in cui il centrodestra ha incontrato alcune difficoltà.

