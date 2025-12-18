Sondaggi politici dopo le regionali centrodestra in affanno | in calo tutte le forze di maggioranza

Gli ultimi sondaggi politici mostrano un quadro stabile, ma evidenziano un calo diffuso delle forze di centrodestra, dopo le regionali in cui il centrodestra ha incontrato alcune difficoltà. Un trend che potrebbe influenzare gli equilibri politici e le future strategie dei partiti di maggioranza. Analizziamo i dettagli e le possibili implicazioni di queste dinamiche emergenti.

Il quadro è sostanzialmente stabile, ma uno dei principali dati che emerge dagli ultimi sondaggi è il calo diffuso delle forze di centrodestra. La Supermedia di Youtrend per Agi, l’ultima con tutte le rilevazioni prima del Natale e della fine dell’anno, non evidenzia movimenti molto rilevanti, ma certifica un momento di difficoltà per la maggioranza. Sono infatti in flessione Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, anche se si tratta di cali moderati. Nell’opposizione comunque la situazione non cambia più di tanto, con il Pd in salita e Movimento 5 Stelle e Alleanza VerdiSinistra in calo. Bene, invece, Azione, che guadagna quasi mezzo punto percentuale. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

