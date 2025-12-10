Sondaggi i numeri gelano tutti | clamoroso chi è in calo
I sondaggi politici degli ultimi giorni rivelano cambiamenti sorprendenti nei consensi delle principali forze politiche italiane, evidenziando trend inaspettati e possibili scenari futuri. Questi numeri segnano una svolta nel panorama politico nazionale, fornendo spunti importanti per analizzare le prospettive elettorali e le dinamiche in atto.
Sondaggi politici, i numeri gelano tutti: clamoroso, chi è in calo. Negli ultimi giorni, il panorama politico italiano mostra movimenti significativi tra le principali forze in campo, che suggeriscono nuove dinamiche in vista delle prossime consultazioni elettorali. Un vento di cambiamento sembra attraversare sia il centrodestra sia il centrosinistra, con effetti visibili sui consensi e sulla fiducia degli elettori. Fratelli d'Italia: un leggero calo ma resta in testa. Secondo l'ultimo sondaggio di Termometro Politico, Fratelli d'Italia perde quattro decimi rispetto alle settimane precedenti, attestandosi al 30,1%.
“Mai così distanti”. Sondaggi politici, il dato è clamoroso: numeri chiarissimi
Sondaggi politici dopo il voto nelle Marche: i numeri sui partiti, chi vola e chi crolla
“Italiani spaccati”. Sondaggi, colpo di scena: cosa dicono ora i numeri
Jimmy Kimmel: "#Trump sostiene di avere i numeri più alti di sempre nei sondaggi, il che significa che non sono solo i libri che non riesce a leggere. Il tasso di approvazione di Trump, secondo tutti i principali sondaggi, è il più basso da quando lo abbiamo cac Vai su Facebook
Secondo un’analisi pubblicata da Il Sole 24 Ore, il fronte favorevole alla riforma della giustizia — che introduce la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri — è oggi in testa nei sondaggi. Il “Sì” avrebbe fino a 10 punti di vantaggio rispetto al “No Vai su X
Elezioni Regionali, il sondaggio promuove il centrodestra: ecco tutti i numeri - L'ultimo sondaggio realizzato da Noto per il programma di Rai Uno Porta a Porta, in vista delle elezioni regionali, sorride alla coalizione di ...
