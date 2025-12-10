Sondaggi i numeri gelano tutti | clamoroso chi è in calo

I sondaggi politici degli ultimi giorni rivelano cambiamenti sorprendenti nei consensi delle principali forze politiche italiane, evidenziando trend inaspettati e possibili scenari futuri. Questi numeri segnano una svolta nel panorama politico nazionale, fornendo spunti importanti per analizzare le prospettive elettorali e le dinamiche in atto.

Sondaggi politici, i numeri gelano tutti: clamoroso, chi è in calo. Negli ultimi giorni, il panorama politico italiano mostra movimenti significativi tra le principali forze in campo, che suggeriscono nuove dinamiche in vista delle prossime consultazioni elettorali. Un vento di cambiamento sembra attraversare sia il centrodestra sia il centrosinistra, con effetti visibili sui consensi e sulla fiducia degli elettori. Fratelli d’Italia: un leggero calo ma resta in testa. Secondo l’ultimo sondaggio di Termometro Politico, Fratelli d’Italia perde quattro decimi rispetto alle settimane precedenti, attestandosi al 30,1%. 🔗 Leggi su Tvzap.it

